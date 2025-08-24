В аэропортах Саратова и Самары введены временные ограничения

Росавиация ввела ограничения на работу двух российских аэропортов. Речь идёт об аэропортах Самары и Саратова, информирует пресс-служба ведомства. Релиз опубликован в 3.05 в ночь на воскресенье 24 августа.
«В ночь на 24 августа Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации, уточнив, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности.
Тем временем компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания прилетов и вылетов авиарейсов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых российских аэропортах.
Напомним, российские силы ПВО предотвратили атаку 57 украинских беспилотников на ряд регионов РФ вечером в субботу 23 августа.
Накануне сообщалось, что два окна разбиты при нейтрализации дрона ВСУ в Красносельском районе Петербурга. Люди при этом не пострадали.