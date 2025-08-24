В Курильском районе автозаправки ввели ограничения на продажу бензина

По данным местной администрации, ограничения направлены на то, чтобы гарантировать топливо для транспорта экстренных и специальных служб, а также для юридических лиц, отвечающих за жизнеобеспечение района и непрерывные технологические процессы согласно действующим договорам. На остров Итуруп уже направлено судно «Анатолий Иванов», которое доставит 38 тонн бензина АИ-92. Его прибытие ожидается 24 августа, если позволят погодные условия.