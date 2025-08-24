В Курильском районе автозаправки ввели ограничения на продажу бензина

В Курильском районе на АЗС можно купить не более 10 литров бензина на автомобиль.
В Курильском районе с 20 августа автозаправочные станции ввели ограничения на продажу бензина АИ-92 — отпуск топлива для граждан ограничен 10 литрами на один автомобиль. Такие меры необходимы для экономии оставшихся запасов топлива до прибытия очередной партии бензина. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
«В ожидании пополнения запасов ООО “КТК” переходит на режим экономии и будет реализовывать населению бензин АИ-92 ограниченно — по 10 литров на один автомобиль. Эта мера будет действовать до момента прибытия судна и пополнения резервов», — говорится в официальном сообщении.
По данным местной администрации, ограничения направлены на то, чтобы гарантировать топливо для транспорта экстренных и специальных служб, а также для юридических лиц, отвечающих за жизнеобеспечение района и непрерывные технологические процессы согласно действующим договорам. На остров Итуруп уже направлено судно «Анатолий Иванов», которое доставит 38 тонн бензина АИ-92. Его прибытие ожидается 24 августа, если позволят погодные условия.
Ранее появилась информация о якобы введении талонов на приобретение топлива в Екатеринбурге. Управление ФСБ по Свердловской области опровергло эти сообщения.