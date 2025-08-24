Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянка Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония состоялась в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.

Вместе с ней в Зал славы были включены американские теннисисты Майк и Боб Брайаны, многократные чемпионы в парном разряде. Объявление о включении Шараповой сделала Серена Уильямс, завоевавшая 23 титула Большого шлема.

А ранее итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер не сумел завершить финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса. По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.