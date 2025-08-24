Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету пять титулов турниров Большого шлема, среди которых победы на всех четырёх главных соревнованиях сезона.
Вместе с ней в Зал славы были включены американские теннисисты Майк и Боб Брайаны, многократные чемпионы в парном разряде. Объявление о включении Шараповой сделала Серена Уильямс, завоевавшая 23 титула Большого шлема.
А ранее итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер не сумел завершить финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса. По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.