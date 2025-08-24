Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

А ранее итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер не сумел завершить финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса. По ходу встречи Синнер вызвал медиков и принял решение прекратить борьбу. Итальянец демонстрировал впечатляющую серию из 26 побед, что добавляло интригу финальному противостоянию и влияло на борьбу за лидерство в мировом рейтинге ATP.