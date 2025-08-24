«Незабываемое лето»: Диброва показала, как отдыхает в Турции в окружении детей

В соцсетях жена телеведущего Дмитрий Диброва Полина разместила фото и видео с курорта, где отдыхает с сыновьями.
— Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла — особенно для малышей. Сочетание цены, качества и сервиса. По мне, лучшее место — Кемер, — написала она.
Диброва показала, как дети прыгают с яхты в воду. Помимо них в кадр попали и другие дети. Пользователи предположили, что вместе с ней находятся наследники ее нового избранника Романа Товстика, который сейчас в больнице.
Дмитрий Дибров в настоящее время разводится с женой Полиной, но уже принимает в своем доме близняшек Катю и Волгу Король, которые известны по участию в вечернем шоу на Первом канале. Они активно музицируют в доме шоумена и восторженно отзываются о его музыкальных талантах. Также девушки выразили сожаление в адрес жены телеведущего, намекая на необдуманность ее поступка.
По данным СМИ, Дибров и его супруга во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью более тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую возлюбленную.