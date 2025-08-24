«Незабываемое лето»: Диброва показала, как отдыхает в Турции в окружении детей

Дмитрий Дибров в настоящее время разводится с женой Полиной, но уже принимает в своем доме близняшек Катю и Волгу Король, которые известны по участию в вечернем шоу на Первом канале. Они активно музицируют в доме шоумена и восторженно отзываются о его музыкальных талантах. Также девушки выразили сожаление в адрес жены телеведущего, намекая на необдуманность ее поступка.