В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100−150 метров

«С сохранением до 09.00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100−500 метров», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале ведомства.
МЧС призывает автовладельцев быть бдительными при управлении транспортным средством, а также воздерживаться от резких манёвров: обгонов, перестроений, опережений.
Ранее синоптик раскрыл, какая погода ожидает москвичей на закате лета. В Москве и Подмосковье грядут прохладные и дождливые выходные — 23 и 24 августа температура не превысит +21 градуса. В субботу ночью небо затянет облаками, местами прольётся небольшой или умеренный дождь.