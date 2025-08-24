В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100−150 метров

Ранее синоптик раскрыл, какая погода ожидает москвичей на закате лета. В Москве и Подмосковье грядут прохладные и дождливые выходные — 23 и 24 августа температура не превысит +21 градуса. В субботу ночью небо затянет облаками, местами прольётся небольшой или умеренный дождь.