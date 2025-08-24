Россиянам рассказали о покупке баллов для выхода на пенсию

Для получения страховой пенсии в РФ нужно соответствовать определенным требованиям по возрасту и другим критериям.
Граждане России имеют возможность приобрести недостающие пенсионные баллы и стаж для получения права на страховую пенсию, если их количество оказалось недостаточным. Об этом сообщила сенатор Наталия Косихина.
«Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», — заявила Косихина. Ее слова передает РИА Новости.
Парламентарий также напомнила, что для назначения страховой пенсии необходимо соответствовать установленным критериям по возрасту, продолжительности трудового стажа и количеству накопленных пенсионных баллов. В 2024 году минимальное требуемое количество баллов для выхода на пенсию составляло 28,2. С 2025 года этот показатель увеличился до 30. При этом минимальный страховой стаж должен быть не менее 15 лет, уточнила Наталия Косихина.
Ранее председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне, отметившие 80-летний юбилей в августе 2025 года, с сентября начнут получать повышенную выплату. Вместо 8,9 тысяч рублей им будут начислять 17,8 тысяч рублей, передает RT.