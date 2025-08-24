Россиянам рассказали о покупке баллов для выхода на пенсию

Парламентарий также напомнила, что для назначения страховой пенсии необходимо соответствовать установленным критериям по возрасту, продолжительности трудового стажа и количеству накопленных пенсионных баллов. В 2024 году минимальное требуемое количество баллов для выхода на пенсию составляло 28,2. С 2025 года этот показатель увеличился до 30. При этом минимальный страховой стаж должен быть не менее 15 лет, уточнила Наталия Косихина.