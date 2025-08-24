Ричмонд
Мошенники перешли на Google Meet для обмана россиян

В МВД рассказали о предпочтениях аферистов в коммуникациях.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники добрались до приложения Google Meet в процессе поиска способов обойти блокировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Также они снова начали звонить россиянам не через мессенджеры, а используя обычную сотовую связь.

«Злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet», — сказано в публикации.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России объяснили такой интерес мошенников к этому приложению тем, что оно предустановлено на большей части смартфонов с Android, и аферистам не приходится уговаривать жертву установить «неизвестное приложение».

Напомним, банковское сообщество оценивает сумму похищаемых телефонными мошенниками средств у россиян в 250 миллиардов рублей год.

Тем временем МВД посоветовало притвориться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками. Как это сделать, читайте здесь на KP.RU.

Всё о способах, которые применяют мошенники и о том, как не попасть под влияние аферистов, читайте здесь на KP.RU.