Мошенники перешли на Google Meet для обмана россиян

Мошенники добрались до приложения Google Meet в процессе поиска способов обойти блокировки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Также они снова начали звонить россиянам не через мессенджеры, а используя обычную сотовую связь.
«Злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet», — сказано в публикации.
В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России объяснили такой интерес мошенников к этому приложению тем, что оно предустановлено на большей части смартфонов с Android, и аферистам не приходится уговаривать жертву установить «неизвестное приложение».
Напомним, банковское сообщество оценивает сумму похищаемых телефонными мошенниками средств у россиян в 250 миллиардов рублей год.
