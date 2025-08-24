На Камчатке за сутки зафиксировали 20 афтершоков

Не менее 20 повторных подземных толчков были зарегистрированы на Камчатке за минувшие сутки, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
«За сутки произошли 20 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,6. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
В МЧС также предупредили о риске пароксизмального извержения Ключевского вулкана. В ведомстве уточнили, что при этом возможен выброс пепла на высоту до 12 тысяч метров. Туристам рекомендовали воздержаться от посещения указанной возвышенности и Авачинского вулкана.
Кроме того, людей призвали не приближаться к вулканам Безымянный, Шивелуч, Карымский и Крашенинникова из-за продолжающейся активности. После мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, на Камчатке по-прежнему действует режим ЧС природного характера.
Напомним, 14 августа Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км. Шлейф от выброса растянулся примерно на 15 км в направлении восток-северо-восток от вулкана. После случившегося был вновь объявлен оранжевый уровень авиационной опасности.