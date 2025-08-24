На Камчатке за сутки зафиксировали 20 афтершоков

В МЧС также предупредили о риске пароксизмального извержения Ключевского вулкана. В ведомстве уточнили, что при этом возможен выброс пепла на высоту до 12 тысяч метров. Туристам рекомендовали воздержаться от посещения указанной возвышенности и Авачинского вулкана.