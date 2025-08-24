Сенатор Косихина: Недостающие баллы и стаж для выхода на пенсию можно докупить

«Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки. Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», — пояснила сенатор.
Косихина обратила внимание, что для получения страховой пенсии нужно соответствовать определённым требованиям по возрасту, страховому стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. Если в прошлом году для выхода на пенсию было необходимо иметь не менее 28,2 балла, то в текущем году это значение составляет уже 30 баллов. Минимальный страховой стаж установлен на уровне 15 лет.
Ранее стало известно, что средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в РФ равняется приблизительно 36,2 тысячи рублей в месяц. По данным Соцфонда России, работающие пенсионеры, относящиеся к данной категории, получают в среднем 37 058 рублей, тогда как неработающим пенсионерам выплачивают 36 200 рублей. Из общего числа пенсионеров-госслужащих 86,6 тысячи человек находятся в неактивном состоянии и не занимаются трудовой деятельностью.