Сенатор Косихина: Недостающие баллы и стаж для выхода на пенсию можно докупить

Косихина обратила внимание, что для получения страховой пенсии нужно соответствовать определённым требованиям по возрасту, страховому стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. Если в прошлом году для выхода на пенсию было необходимо иметь не менее 28,2 балла, то в текущем году это значение составляет уже 30 баллов. Минимальный страховой стаж установлен на уровне 15 лет.