В России утвержден список обязательных школьных предметов

В июне Министерство просвещения сообщило о введении с 1 сентября 2025 года единых стандартов преподавания всех школьных предметов. Для каждого класса будут установлены четкие требования к образовательным программам, перечню изучаемых тем, а также к объему часов, выделяемых на освоение учебного материала, передает RT. Также ранее появилась информация, что с 1 сентября в школах для учеников 5−7-х классов могут снизить количества уроков английского языка до двух в неделю, пишет 360.ru.