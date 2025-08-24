Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет трёхдневной

А ранее Life.ru писал, что лишь 24% участников опроса спокойно воспринимает идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Ещё 26% полагают, что нововведение будет успешно реализовано лишь в отдельных сферах. Тем не менее 42% респондентов выбрали бы именно четырёхдневную неделю в качестве оптимального графика работы, тогда как за традиционные пять дней выступили только 23%.