Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет трёхдневной

Граждане будут отдыхать 3 и 4 ноября — в понедельник и вторник, а также 8 и 9 ноября — в субботу и воскресенье. Остальные три дня недели предусмотрены для трудовой деятельности. Предшествующая неделя окажется шестидневной. 4 ноября отмечается День народного единства, а присоединённый к нему выходной в понедельник перенесён с субботы 1 числа.
А ранее Life.ru писал, что лишь 24% участников опроса спокойно воспринимает идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Ещё 26% полагают, что нововведение будет успешно реализовано лишь в отдельных сферах. Тем не менее 42% респондентов выбрали бы именно четырёхдневную неделю в качестве оптимального графика работы, тогда как за традиционные пять дней выступили только 23%.