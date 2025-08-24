Ричмонд
Россиян предупредили о трёхдневной рабочей неделе в ноябре

Правительство перенесло выходные в ноябре, россиян ждёт короткая неделя.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление о переносе выходных в 2025 году.

Речь идёт о первой неделе ноября. Отдыхать россияне будут в понедельник, вторник, субботу и воскресенье (3, 4, 8 и 9 ноября), а работать в среду, четверг и пятницу (5, 6 и 7 ноября). Таким рабочий график получился из-за выходного 4 ноября, в День народного единства, и перенесённого на понедельник выходного с субботы 1 ноября.

О том, сколько продлятся новогодние каникулы россиян в Новый год 2025−2026, читайте здесь на KP.RU.

Полный производственный календарь на 2025 год, где можно узнать всё о выходных и рабочих днях, опубликован здесь на KP.RU.

Ранее психолог дала советы, как провести выходные с пользой для здоровья.