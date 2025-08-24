Россиян предупредили о трёхдневной рабочей неделе в ноябре

В ноябре россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление о переносе выходных в 2025 году.
Речь идёт о первой неделе ноября. Отдыхать россияне будут в понедельник, вторник, субботу и воскресенье (3, 4, 8 и 9 ноября), а работать в среду, четверг и пятницу (5, 6 и 7 ноября). Таким рабочий график получился из-за выходного 4 ноября, в День народного единства, и перенесённого на понедельник выходного с субботы 1 ноября.
