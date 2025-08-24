Россиянам назвали безопасную дневную дозу арбуза

Взрослый человек без вреда для здоровья должен придерживаться дневной дозы арбуза не более 500 грамм. Об этом сообщили в московском минздраве, передает РИА Новости.
«Для здоровых взрослых оптимальная порция за один прием — 200−300 граммов мякоти. Максимальная дневная норма — 500 граммов. Лучше разделить на два-три приема, не есть натощак и не заменять им воду», — советуют в ведомстве.
Детская дневная норма существенно ниже. Так, ребенку стоит за один раз съесть 50−100 грамм арбуза. За день можно употребить не более 200 грамм.
Беременным и женщинам во время кормления арбуз полезен для гидратации. Однако, предупреждают эксперты, необходимо обращать внимание на реакцию малыша при грудном вскармливании. Также стоит избегать употребления ранних арбузов. Дневная норма для такой категории граждан составляет 300−400 грамм.
В ведомстве напомнили, что арбуз полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Он изнутри защищает организм от ультрафиолетового излучения.
