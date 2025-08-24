Онищенко назвал способ защититься от нового варианта коронавируса «Стратус»

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал, как защититься от распространяющегося нового варианта коронавируса «Стратус».
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России фиксируется рост числа случаев заражения «Стратусом». На данный момент зарегистрировано 384 инфицированных.
Онищенко призвал не паниковать и прививаться от гриппа — вакцина уже поступила в регионы.
«Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при неоходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — отметил он.
Онищенко добавил, что иммунитет ухудшается, когда человек впадает в панику и начинает сильно переживать.
Ранее врач назвал основные симптомы вируса «Стратус».