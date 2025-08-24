Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа

Воскресенье может стать определяющим для Стрельцов сразу на несколько недель в контексте работы и профессии. К этим сферам следует отнестись с особым вниманием и педантичностью. Также следует поработать над отношениями с друзьями и партнерами и позаботиться о своем здоровье.