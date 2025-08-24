На Курилах пропала группа из десяти туристов

Десять туристов пропали на острове Итуруп неподалёку от вулкана Баранского. Об этом информировал мэр Курильского района Константин Истомин.
«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского», — написал чиновник в Telegram-канале.
Истомин сообщил, что спасатели и сотрудники ОМВД в сопровождении представителя городской администрации ведут поиски пропавших туристов, подчеркнув, то держит ситуацию под личным контролем.
Ранее сообщались, что двоих туристов, которые пропали в Ольхонском районе 7 августа — нашли. Заблудившеся мужчина и женщина сами вышли к людям спустя двое суток.
Тем временем спасатели не смогли добраться до застрявшей на Пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной, которая получила травму ноги, ее считают погибшей. Предполагается, что поиски тела Наговицыной начнутся только весной 2025 года.