В Роспотребнадзоре назвали напиток, ведущий ожирению и диабету

Частое употребление сладкой газировки может привести к ожирению и сахарному диабету, а также к другим хроническим заболеваниям. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
«Избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета 2 типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки. Сокращение потребления сахара — важный шаг к улучшению самочувствия и снижению рисков хронических заболеваний», — пояснили в ведомстве.
Эксперты отметили, что лучше всего жажду утолять простой питьевой водой, которая не содержит сахара и калорий. И добавили, что холодная вода бодрит, а теплая улучшает пищеварение. Разнообразить вкус можно при помощи добавления фруктов, ягод, мяты.
Безопасны для здоровья в умеренных дозах и чаи, изготовленные из трав, фруктов, ягод. Также полезны домашние компоты. Вместо сахара эксперты рекомендуют добавлять мед.
