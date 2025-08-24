В Роспотребнадзоре назвали напиток, ведущий ожирению и диабету

Эксперты отметили, что лучше всего жажду утолять простой питьевой водой, которая не содержит сахара и калорий. И добавили, что холодная вода бодрит, а теплая улучшает пищеварение. Разнообразить вкус можно при помощи добавления фруктов, ягод, мяты.