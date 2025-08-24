Генерал Попов: после падения МиГ-29 у ВСУ осталось менее 25 истребителей

«Эти самолеты достаточно в хорошем состоянии, но они их сами обслуживают, полностью обеспечивают, переделывали уже много раз, модернизировали. Сегодня их осталось, наверное, ну, около 12, может быть, 18 машин, не более, а то и меньше, но они тоже в разном состоянии. Некоторые могут использоваться в системе ПВО», — отметил он.