Генерал Попов: после падения МиГ-29 у ВСУ осталось менее 25 истребителей

В ночь на 23 августа на Украине при заходе на посадку разбился истребитель МиГ-29.

Источник: Аргументы и факты

У ВВС Украины осталось порядка 18−25 истребителей МиГ-29, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя информацию о разбившемся в ночь на 23 августа украинском военном самолете.

«К настоящему времени у ВСУ осталось порядка полка МиГ-29, это 18−25 единиц в зависимости от их боеготовности и состояния. Восстановить самолеты противник может своими силами или с помощью Запада», — сказал эксперт.

По словам Попова, у ВВС Украины также остаются Су-27.

«Эти самолеты достаточно в хорошем состоянии, но они их сами обслуживают, полностью обеспечивают, переделывали уже много раз, модернизировали. Сегодня их осталось, наверное, ну, около 12, может быть, 18 машин, не более, а то и меньше, но они тоже в разном состоянии. Некоторые могут использоваться в системе ПВО», — отметил он.

Попов подчеркнул, что наша авиация постоянно следит за противником и ведет охоту на истребители ВСУ.

«Наши работают, постоянно дежурят в воздухе, ведут охоту. Как только локатор ловит цель, он туда пускает ракету большой или средней дальности, и, как правило, эффективно сбивают самолеты противника», — добавил эксперт.

Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru отметил, что украинский истребитель МиГ-29, который разбился при посадке в ночь на 23 августа, мог быть поражен осколками БПЛА «Герань», который он пытался сбить.

