Сенатор Косихина: Россияне могут докупить недостающие баллы и стаж для пенсии

Россияне, которым не хватает стажа или баллов для того, чтобы выйти на пенсию, могут их купить. О такой возможности напомнила сенатор Наталия Косихина.
«Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», — цитирует Косихину РИА Новости.
Парламентарий добавила, что с 2025 года количество баллов, необходимых для выхода на пенсию, увеличилось до 30, а минимальный страховой стаж составляет 15 лет.
Право докупать пенсионные баллы у россиян появилось с конца 2018 года. Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии.
