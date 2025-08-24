Ричмонд
Сенатор Косихина: Россияне могут докупить недостающие баллы и стаж для пенсии

Россиянам объяснили, как купить баллы и стаж для выхода на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, которым не хватает стажа или баллов для того, чтобы выйти на пенсию, могут их купить. О такой возможности напомнила сенатор Наталия Косихина.

«Для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России», — цитирует Косихину РИА Новости.

Парламентарий добавила, что с 2025 года количество баллов, необходимых для выхода на пенсию, увеличилось до 30, а минимальный страховой стаж составляет 15 лет.

Право докупать пенсионные баллы у россиян появилось с конца 2018 года. Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии.

