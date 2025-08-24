Минпросвещения утвердило перечень обязательных школьных предметов

7 августа сообщалось, что набор в предпрофессиональные классы в школах Москвы продлится до 25 августа. В столице работает шесть направлений такого обучения: инженерное, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое, IT- и медиаклассы. В департаменте образования и науки отметили, что программы помогают школьникам осознанно выбрать будущую профессию: они посещают университетские лаборатории, площадки работодателей, участвуют в исследованиях и могут получить первые профессии в колледжах.