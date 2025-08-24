Минпросвещения утвердило перечень обязательных школьных предметов

В план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Кроме того, по заявлению родителей возможно обучение школьника по программам «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык».
Отмечается, что предмет «Математика» разделен на три учебных курса: «Алгебра», «Геометрия», а также «Вероятность и статистика». Также «История» включает курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».
7 августа сообщалось, что набор в предпрофессиональные классы в школах Москвы продлится до 25 августа. В столице работает шесть направлений такого обучения: инженерное, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое, IT- и медиаклассы. В департаменте образования и науки отметили, что программы помогают школьникам осознанно выбрать будущую профессию: они посещают университетские лаборатории, площадки работодателей, участвуют в исследованиях и могут получить первые профессии в колледжах.