Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения утвердило перечень обязательных школьных предметов

Министерство просвещения РФ 24 августа определило перечень обязательных школьных предметов, освоение которых необходимо для получения ребенком основного общего образования.

Источник: РИА "Новости"

В план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Кроме того, по заявлению родителей возможно обучение школьника по программам «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык».

Отмечается, что предмет «Математика» разделен на три учебных курса: «Алгебра», «Геометрия», а также «Вероятность и статистика». Также «История» включает курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

7 августа сообщалось, что набор в предпрофессиональные классы в школах Москвы продлится до 25 августа. В столице работает шесть направлений такого обучения: инженерное, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое, IT- и медиаклассы. В департаменте образования и науки отметили, что программы помогают школьникам осознанно выбрать будущую профессию: они посещают университетские лаборатории, площадки работодателей, участвуют в исследованиях и могут получить первые профессии в колледжах.