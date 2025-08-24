Обвиняемые по делу «Крокуса» не задали вопросы потерпевшим

Сообщается, что на каждом заседании обвиняемые сидят с опущенными головами. Суд регулярно спрашивает у всех участников процесса, включая подсудимых, имеются ли у них вопросы к допрашиваемым свидетелям и потерпевшим. За всё время они ни разу не задали ни одного вопроса, хотя имеют на это полное право, отметил собеседник агентства.