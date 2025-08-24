Обвиняемые по делу «Крокуса» не задали вопросы потерпевшим

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» ни разу не воспользовались своим правом задавать вопросы потерпевшим в ходе судебных заседаний. Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.
Сообщается, что на каждом заседании обвиняемые сидят с опущенными головами. Суд регулярно спрашивает у всех участников процесса, включая подсудимых, имеются ли у них вопросы к допрашиваемым свидетелям и потерпевшим. За всё время они ни разу не задали ни одного вопроса, хотя имеют на это полное право, отметил собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд начал рассмотрение дела по существу в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре после начала процесса по ходатайству прокурора заседания стали закрытыми — это решение было обосновано необходимостью обеспечения безопасности участников судебного разбирательства.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям и подожгли здание. По данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 человек получили ранения. Материальный ущерб оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.
По делу проходят 19 человек: 13 обвиняются в непосредственном совершении теракта, остальным вменяется содействие террористической деятельности.
