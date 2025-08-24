Симоньян оценила личность умершего Вышинского

В мае 2018 года Вышинский, будучи руководителем агентства «РИА Новости — Украина», был задержан СБУ, а затем арестован. Он провел в заключении 15 месяцев и был освобожден в рамках обмена в сентябре 2019 года. После возвращения в Россию он продолжил журналистскую деятельность, возглавлял Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России и вел передачи на ВГТРК. Он также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».