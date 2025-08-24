Симоньян оценила личность умершего Вышинского

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста и исполнительного директора медиагруппы Кирилла Вышинского.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни.
В своем Telegram-канале Симоньян охарактеризовала его как «мужественного человека, отсидевшего за свои ценности в украинской тюрьме, не сломавшегося, мощного».
«Болел стоически. Царство Небесное, дорогой…», — написала Симоньян.
В мае 2018 года Вышинский, будучи руководителем агентства «РИА Новости — Украина», был задержан СБУ, а затем арестован. Он провел в заключении 15 месяцев и был освобожден в рамках обмена в сентябре 2019 года. После возвращения в Россию он продолжил журналистскую деятельность, возглавлял Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России и вел передачи на ВГТРК. Он также является автором книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».
Коллеги и сотрудники медиагруппы «Россия сегодня» выразили глубокие соболезнования родным и близким Вышинского.
