Россиянку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Бывшую первую ракетка мира Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Об этом в субботу, 23 августа, сообщила пресс-служба организации в соцсети.
Церемония прошла в Ньюпорте в американском штате Род-Айленд. О включении российской спортсменки в зал славы объявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.
Наряду с Шараповой введения удостоились теннисисты братья-близнецы Боб и Майк Брайаны. На странице зала славы говорится, что в него вошли 270 человек из 28 государств.
Шарапова стала третьим членом зала славы из РФ. До нее туда попали Марат Сафин в 2016 году и Евгений Кафельников в 2019 году. При этом она пять раз становилась чемпионом «Больших шлемов».
О введении Шараповой организация сообщила в октябре прошлого года. Теннисистка стала победительницей голосования болельщиков и отбора жюри, по результатам которых ее и включили в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Второе место заняли братья Брайаны, а третье — канадец Даниэль Нестор.