Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили доплачивать учителям на красивую одежду

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Учителя должны получать доплату на приобретение красивой и стильной одежды, но вводить какую-либо форму для педагогов не надо. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Вопрос о введении единого дресс-кода для учителей возник на фоне появления в 2025 году ГОСТа на школьную форму для учеников.

«У нас большинство преподавателей в школах — это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо. А вот доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — сказал Миронов.

Он призвал также «сначала разобраться с формой для школьников», раскритиковав представленные недавно и широко обсуждавшиеся в сети варианты одежды учащихся, соответствующей ГОСТу. «Это не школьная форма, это форма для пугала огородного, потому что это ужас какой-то», — считает Миронов. Политик заявил, что попросил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились «замечательные образцы» в отличие от того, что было представлено в виде школьной формы публике.