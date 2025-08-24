Ричмонд
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Вышинского

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил телеграмму соболезнования родным и близким погибшего журналиста Кирилла Вышинского, а также коллективу медиагруппы «Россия сегодня». Лавров выразил глубокую скорбь в связи с кончиной корреспондента. Текст телеграммы опубликован на сайте МИД РФ.

Источник: Life.ru

Глава российской дипломатии назвал Вышинского выдающимся журналистом, мужественным и самоотверженным человеком, бесконечно преданным своей профессии и верным своим принципам. Министр подчеркнул, что творческий путь Кирилла Валериевича является выдающимся примером стойкости в отстаивании правды и справедливости. Он также отметил, что Вышинский, одним из первых столкнувшийся с украинской репрессивной машиной, остался верен своим идеалам.

Лавров также подчеркнул значительный вклад журналиста в формирование в российском обществе понимания деструктивных процессов, происходивших на Украине. Дипломат выразил уверенность, что Вышинского всегда будут помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя и доброго человека.

Напомним, Кирилл Вышинский скончался в Москве 23 августа на 59-м году жизни. Причиной смерти послужила тяжёлая болезнь. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, при жизни он был настоящим героем и внёс неоценимый вклад в мировую журналистику.

