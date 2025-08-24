Глава российской дипломатии назвал Вышинского выдающимся журналистом, мужественным и самоотверженным человеком, бесконечно преданным своей профессии и верным своим принципам. Министр подчеркнул, что творческий путь Кирилла Валериевича является выдающимся примером стойкости в отстаивании правды и справедливости. Он также отметил, что Вышинский, одним из первых столкнувшийся с украинской репрессивной машиной, остался верен своим идеалам.