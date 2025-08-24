Синоптик Вильфанд: из-за циклона осень в Москве началась досрочно

Циклон принес в Москву сентябрьское похолодание, рассказал aif.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 25 августа Москву ждет прохладная погода, характерная для третьей пятидневки сентября. Будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Дневная температура ожидается в столице и по области от 14 до 19 градусов тепла, что на 3−3,5 градуса ниже климатической нормы конца августа», — отметил он.
По словам синоптика, в последние выходные августа, прогнозируется повышение давления и повышение температуры до нормы, до 25 градусов тепла.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что начало сентября в Москве ожидается достаточно теплым, температура воздуха поднимется выше климатической нормы.