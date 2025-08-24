Синоптик Вильфанд: из-за циклона осень в Москве началась досрочно

«С 25 августа Москву ждет прохладная погода, характерная для третьей пятидневки сентября. Будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Дневная температура ожидается в столице и по области от 14 до 19 градусов тепла, что на 3−3,5 градуса ниже климатической нормы конца августа», — отметил он.