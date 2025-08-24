Плату за общежития для студентов предложили снизить

«Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справоросы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды», — сказал Миронов в диалоге с РИА Новости. Миронов поделился, что студенты массово жалуются на рост цен на общежития: зачастую они превышают размер стипендии.