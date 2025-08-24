Глава Тверской области Руденя сообщил об уничтожении двух БПЛА в регионе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Тверской областью два вражеских беспилотника, сообщил глава региона Игорь Руденя.
«Над территорией Тверской области силами ПВО Министерства обороны (РФ — прим. ред.) сбито два БПЛА», — отметил губернатор, слова которого приводятся в Telegram-канале регионального правительства.
Руденя уточнил, что разрушения инфраструктуры и ранения людей удалось не допустить.
Напомним, 23 августа глава Тверской области проинформировал, что в регионе были обезврежены три вражеских дрона. Губернатор добавил, что никто не пострадал, и инфраструктура функционирует в штатном режиме.
