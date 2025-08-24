Арсен Маркарян: возвращение в Россию закончилось арестом

В Московской области был задержан блогер и предприниматель Арсен Маркарян, известный своими провокационными высказываниями.
Оперативные сотрудники обнаружили его автомобиль на Можайском шоссе возле города Кубинка. При проверке выяснилось, что Маркарян пытался скрыться в багажнике, прикрывшись сдутой надувной лодкой. В сопровождении его гражданской жены блогера доставили в Следственный комитет для допроса.
Причины известности и публичные высказывания.
Маркарян стал известен летом 2024 года благодаря участию в многочисленных подкастах на темы саморазвития, политики и воспитания детей. Наибольший резонанс вызвали его высказывания о женщинах, которые блогер называл манипуляторшами и профессиональными предательницами. Вокруг него сформировалась аудитория поклонников и критиков, обсуждавших его как «гуру» или «сектанта».
Уголовные дела и розыск.
В марте 2025 года против Маркаряна началась доследственная проверка по статье о публичных призывах к терроризму после интервью, где он якобы призывал к террористическим действиям в России с использованием беспилотников. Позже также было возбуждено дело за реабилитацию нацизма. Блогер объявлялся в розыск, так как находился за пределами страны.
Возвращение в Россию и задержание.
23 августа Маркарян вернулся в Россию. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором он вместе с девушкой записывает ролик на Красной площади. По данным Mash, блогера заметили сотрудники столичной ГИБДД за несколько дней до задержания.
Предъявленные обвинения.
Следственный комитет сообщил, что Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Дело возбуждено в связи с видеороликом, опубликованным до 25 февраля 2025 года. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Во время допроса он не признал вину.
Реакция блогера.
В Telegram-канале Маркаряна после задержания появилось сообщение от первого лица, в котором он отрицает совершение противоправных действий и утверждает, что всегда поддерживал Россию и помогал решать социальные проблемы. Также блогер опубликовал смонтированное видео с приглашением своих подписчиков на слет, не уточняя дату.
Мнения общественных деятелей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Минюст проверить блогера на предмет иностранного финансирования. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на то, как Маркарян смог вернуться в страну и высмеяла его попытку скрыться в багажнике.