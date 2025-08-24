Арсен Маркарян: возвращение в Россию закончилось арестом

В марте 2025 года против Маркаряна началась доследственная проверка по статье о публичных призывах к терроризму после интервью, где он якобы призывал к террористическим действиям в России с использованием беспилотников. Позже также было возбуждено дело за реабилитацию нацизма. Блогер объявлялся в розыск, так как находился за пределами страны.