Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове

В аэропортах Волгограда и Казани были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолёта в Волгограде и 12 самолётов в Казани.