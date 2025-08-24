Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Казани, но введены в Пскове

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.
В воздушной гавани Пскова был введён план «Ковёр» для обеспечения безопасности полётов.
Ранее серия взрывов прогремела в Самарской области. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. Сообщается, что в небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий. Официальной информации пока нет.