Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рёнхап: 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи

Южнокорейские пограничники сделали предупредительные выстрелы после пересечения границы военными КНДР.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее сообщили об инциденте на границе с КНДР. Речь идёт о пересечении границы северокорейскими военнослужащими. Об этом информирует агентство Рёнхап.

«Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — сообщает агентство со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC).

Сообщается, что инцидент произошёл во вторник 19 августа, при этом северокорейские военнослужащие пересекли демаркационную линию, чтобы провести ремонтные работы.

Ранее КНДР выпустила свыше 10 баллистических ракет в сторону Китая.

Напомним, в июне вооруженные силы Южной Кореи прекратили вещание антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители, установленные вдоль границы двух стран. Этот шаг был направлен на снижение напряженности между соседями, разделенными многолетним конфликтом.