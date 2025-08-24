Рёнхап: 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи

В Южной Корее сообщили об инциденте на границе с КНДР. Речь идёт о пересечении границы северокорейскими военнослужащими. Об этом информирует агентство Рёнхап.
«Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — сообщает агентство со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC).
Сообщается, что инцидент произошёл во вторник 19 августа, при этом северокорейские военнослужащие пересекли демаркационную линию, чтобы провести ремонтные работы.
Ранее КНДР выпустила свыше 10 баллистических ракет в сторону Китая.
Напомним, в июне вооруженные силы Южной Кореи прекратили вещание антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители, установленные вдоль границы двух стран. Этот шаг был направлен на снижение напряженности между соседями, разделенными многолетним конфликтом.