«Зашквар»: Кудрявцева прокомментировала развод Товстиков

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала развод бизнесмена Романа Товстика с женой Еленой. По слухам, он ушел из семьи к супруге шоумена Дмитрия Диброва Полине.
Она предположила, что ситуация в действительности куда сложнее, чем выглядит со стороны. При этом Кудрявцева осудила предпринимателя, который нелестно высказывается о своей жене.
— Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушел. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Это я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведет, — заявила знаменитость в беседе с Super.
Дмитрий Дибров в настоящее время разводится с женой Полиной, но уже принимает в своем доме близняшек Катю и Волгу Король, которые известны по участию в вечернем шоу на Первом канале. Они активно музицируют в доме шоумена и восторженно отзываются о его музыкальных талантах.
По данным СМИ, Дибров и его супруга во время развода будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью более тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной. Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время его коллега представит публике новую возлюбленную.