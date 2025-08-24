В России предложили давать деньги учителям на приличную одежду

Российским учителям необходимо доплачивать за покупку красивой и стильной одежды. Однако при этом заставлять педагогов переходить на единую форму не стоит, предложили в Госдуме, передает ТАСС.
«У нас большинство преподавателей в школах — это женщины. Они имеют свой вкус, свой стиль, и, наверное, обязывать их носить какую-то единую форму не надо. А вот доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно», — отметили парламентарии.
При этом депутаты призвали разобраться о школьной формой. В ГД раскритиковали единый стандарт (ГОСТ) для одежды школьников. Один из партийных лидеров назвал представленную форму подходящей лишь для огородного пугала.
При этом автор инициативы попросил нейросеть нарисовать варианты формы для учащихся. По его словам, получилось гораздо лучше.
