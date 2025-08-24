Одежда не по сезону, большие сумки и сжатые губы: В МВД рассказали, как распознать террориста

В МВД назвали ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что человек готовится совершить террористический акт. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Правоохранители призвали остерегаться людей, одетых летом в плащи или толстые куртки, а также тех, кто пришёл с большой сумкой или чемоданом в кинотеатр, на праздник или в другое неподходящее для такого багажа место.
Кроме того, стоит обращать внимание на нюансы поведения окружающих.
«Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву», — сказано в публикации.
Ранее в ФСБ сообщили, кто наиболее подвержен вовлечению в террористическую деятельность.
Напомним, с начала года в РФ предотвратили 172 теракта, включая 9 атак на школы. Российские спецслужбы в 2025 году задержали более 290 иностранных граждан, планировавших совершить теракты.