В Сызрани Самарской области прогремело более 20 взрывов

По данным местных жителей, средствами противовоздушной обороны было уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов над лесом. Предварительно, разрушений на земле нет.
Кроме того, два беспилотника сбиты в Тверской области, девять БПЛА — в Смоленской области. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
Напомним, ранее серия взрывов прогремела в Самарской области. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. В небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий.