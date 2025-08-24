Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани Самарской области прогремело более 20 взрывов

Массированная атака на Сызрань продолжается уже более трёх часов. В городе работает система оповещения, зафиксировано более двадцати взрывов. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным местных жителей, средствами противовоздушной обороны было уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов над лесом. Предварительно, разрушений на земле нет.

Кроме того, два беспилотника сбиты в Тверской области, девять БПЛА — в Смоленской области. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Напомним, ранее серия взрывов прогремела в Самарской области. По предварительной информации, на юге города работает система противовоздушной обороны. В небе слышны звуки двигателей и хлопки, от которых срабатывают автомобильные сигнализации и вибрируют стены зданий.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше