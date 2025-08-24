Ричмонд
Главный подозреваемый по делу о мошенничестве против экс-судьи Лариной скрылся в США

Обвиняемый в мошенничестве в отношении бывшей судьи Таганского районного суда Москвы Натальи Лариной, погибшей в июне 2024 года, скрывается на территории США.

Согласно материалам уголовного дела, изученным РИА Новости, подозреваемый пересек границу России и Турции воздушным транспортом, а в настоящее время находится в Соединенных Штатах вместе с семьей и малолетними детьми.

По данным следствия, в мае 2024 года группа лиц, включая задержанных и объявленных в розыск фигурантов, путем телефонных звонков и переписки в мессенджерах, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка РФ, убедили потерпевшую перевести им более 1 миллиона рублей. Всего по делу задержаны четыре человека, еще двое заочно арестованы и находятся в международном розыске.

Тело Натальи Лариной было обнаружено под окнами ее дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме обмана через предустановленное приложение.

