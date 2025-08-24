Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один аэропорт России приостановил работу

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск судов.

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Ограничения введены в целях безопасности полетов», — написал Кореняко. Сроки снятия ограничений пока не называются.

На фоне атаки беспилотников в Ленинградской области, произошедшей 23 августа, произошли массовые задержки рейсов в аэропорту Пулково. Также задержки и ограничения коснулись аэропорта Красноярска, а в Дагестане и Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше