Еще один аэропорт России приостановил работу

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск судов.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Ограничения введены в целях безопасности полетов», — написал Кореняко. Сроки снятия ограничений пока не называются.
На фоне атаки беспилотников в Ленинградской области, произошедшей 23 августа, произошли массовые задержки рейсов в аэропорту Пулково. Также задержки и ограничения коснулись аэропорта Красноярска, а в Дагестане и Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.