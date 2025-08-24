Нутрициолог раскрыла, что можно считать псевдоягодами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клубнику, землянику и шиповник с точки зрения ботаники необходимо считать псевдоягодами, так как их плод формируется не только благодаря цветку, но и с помощью других частей растения, рассказала РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
«Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», — рассказала Пырьева.
По словам эксперта, к псевдоягодам можно также отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.