Нутрициолог раскрыла, что можно считать псевдоягодами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Клубнику, землянику и шиповник с точки зрения ботаники необходимо считать псевдоягодами, так как их плод формируется не только благодаря цветку, но и с помощью других частей растения, рассказала РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.