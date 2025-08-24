Ричмонд
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с военкоматами

Мошенники разработали новую схему обмана, имитируя представителей военкоматов.

Мошенники разработали новую схему обмана, имитируя представителей военкоматов. Как следует из материалов МВД РФ, злоумышленники звонят мужчинам через мессенджеры, представляясь сотрудниками военкоматов, и под предлогом необходимости регистрации на сайте Минобороны РФ получают доступ к учетной записи портала «Госуслуг».

Схема работает следующим образом: жертве поступает звонок от «сотрудника военкомата», который сообщает о необходимости «дооформить документы» и пройти регистрацию на сайте военного ведомства. В ходе разговора мошенник запрашивает код подтверждения, приходящий на телефон жертвы, что позволяет им получить доступ к аккаунту «Госуслуг».

Затем потерпевшему звонят уже «представители Роскомнадзора и ФСБ», которые утверждают, что его аккаунт взломан, и для «защиты денег» предлагают перевести средства на «безопасный счёт». Поддавшись давлению, жертва переводит деньги через мобильное приложение банка на указанный мошенниками счёт.

МВД рекомендует проявлять бдительность и не выполнять инструкции незнакомцев, кем бы они ни представлялись, особенно если речь идет о передаче кодов подтверждения или перевода денег.

Ранее сообщалось, что МВД объяснило, как распознать террориста в общественном месте.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.