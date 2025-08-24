МВД предупредило о новой схеме мошенничества с военкоматами

Мошенники разработали новую схему обмана, имитируя представителей военкоматов. Как следует из материалов МВД РФ, злоумышленники звонят мужчинам через мессенджеры, представляясь сотрудниками военкоматов, и под предлогом необходимости регистрации на сайте Минобороны РФ получают доступ к учетной записи портала «Госуслуг».
Схема работает следующим образом: жертве поступает звонок от «сотрудника военкомата», который сообщает о необходимости «дооформить документы» и пройти регистрацию на сайте военного ведомства. В ходе разговора мошенник запрашивает код подтверждения, приходящий на телефон жертвы, что позволяет им получить доступ к аккаунту «Госуслуг».
Затем потерпевшему звонят уже «представители Роскомнадзора и ФСБ», которые утверждают, что его аккаунт взломан, и для «защиты денег» предлагают перевести средства на «безопасный счёт». Поддавшись давлению, жертва переводит деньги через мобильное приложение банка на указанный мошенниками счёт.
МВД рекомендует проявлять бдительность и не выполнять инструкции незнакомцев, кем бы они ни представлялись, особенно если речь идет о передаче кодов подтверждения или перевода денег.
Ранее сообщалось, что МВД объяснило, как распознать террориста в общественном месте.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.