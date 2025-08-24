МВД предупредило о новой схеме мошенничества с военкоматами

Затем потерпевшему звонят уже «представители Роскомнадзора и ФСБ», которые утверждают, что его аккаунт взломан, и для «защиты денег» предлагают перевести средства на «безопасный счёт». Поддавшись давлению, жертва переводит деньги через мобильное приложение банка на указанный мошенниками счёт.