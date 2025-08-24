Ученые нашли на Марсе условия для появления рассолов

В исследовании использованы данные метеодатчиков аппарата «Викинг-2», который высадился на Марс в 1976 году и впервые зафиксировал образование инея. Сопоставление этих сведений с компьютерным моделированием показало, что в конце марсианской зимы и начале весны лед способен переходить в жидкое состояние дважды в сутки — утром и вечером, при температурах ниже 75 градусов. В таких условиях возможно формирование рассолов.