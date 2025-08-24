Ученые нашли на Марсе условия для появления рассолов

Ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье, более двадцати лет изучающий Марс, сделал вывод, что на поверхности планеты способны кратковременно возникать соленые растворы.
В исследовании использованы данные метеодатчиков аппарата «Викинг-2», который высадился на Марс в 1976 году и впервые зафиксировал образование инея. Сопоставление этих сведений с компьютерным моделированием показало, что в конце марсианской зимы и начале весны лед способен переходить в жидкое состояние дважды в сутки — утром и вечером, при температурах ниже 75 градусов. В таких условиях возможно формирование рассолов.
Главным фактором этого процесса является наличие перхлоратов — солей с низкой температурой замерзания. Например, раствор перхлората кальция может оставаться жидким при минус 75 градусов, тогда как средняя температура в экваториальных районах Марса достигает примерно минус 50 градусов.
Ученые отмечают, что объем подобной жидкости крайне мал: содержание перхлората кальция в грунте не превышает одного процента, а слой инея представляет собой тонкую пленку толщиной менее миллиметра. Речь идет не о потоках или озерах, а лишь о незначительных количествах воды.
Тем не менее работа Шеврье указывает на конкретные периоды и регионы, где вероятно образование рассолов. Исследователь считает, что будущие миссии должны быть оснащены датчиками влажности и приборами для химического анализа, чтобы фиксировать такие процессы и оценивать их продолжительность.
Новый подход к поиску воды на Марсе заключается в сосредоточении внимания на поздней зиме, ранней весне и районах регулярного образования инея. Такой метод повышает вероятность получения достоверных данных и может стать основой для планирования будущих экспедиций, сообщает научный журнал Communications Earth and Environment.
