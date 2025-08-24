В Госдуме предложили ввести единый льготный стандарт на проезд пенсионеров

Инициатива предусматривает ограничение стоимости проезда для пенсионеров в пригородных поездах внутри одного региона на уровне не более 70% от полной стоимости билета. Реализация инициативы будет осуществляться посредством согласования между региональными властями и транспортными компаниями, что позволит компенсировать возможные убытки перевозчиков.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующем российском законодательстве нет единого нормативного акта, регулирующего право пенсионеров на льготный проезд.
На сегодняшний день бесплатный проезд предоставляется лишь отдельным категориям граждан: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-сироты. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, предусмотрена компенсация только отдельных поездок.
