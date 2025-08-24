В Госдуме предложили ввести единый льготный стандарт на проезд пенсионеров

Ранее член Совета Федерации Наталия Косихина рассказала о том, что граждане России могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если их не хватает. Однако для этого необходимо соответствовать определённым требованиям по возрасту, страховому стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.