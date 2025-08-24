Скрылись члены ОПГ, которые крали деньги у участников СВО в Шереметьево

В состав преступной группы входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе представители линейного управления МВД России в аэропорту. Злоумышленники целенаправленно выбирали в качестве жертв военнослужащих, принимавших участие в СВО. Значительная часть эпизодов связана с незаконным завышением стоимости услуг такси. Сообщники выбирали в аэропорту участников спецоперации, предлагая им услуги по перевозке пассажиров по изначально разумной стоимости. Однако по завершении поездки стоимость значительно увеличивалась. Например, изначально озвученные две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, а 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Расчет осуществлялся как посредством перевода, так и через банковский терминал. В случае отказа передать требуемую сумму пострадавшим угрожали применением физической силы.