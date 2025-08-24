Четыре члена ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись от правосудия

Всего по делу арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Преступное сообщество, в которое входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту, целенаправленно выбирало участников специальной военной операции в качестве жертв. Основной схемой были махинации с такси: изначально адекватная цена поездки (например, 2 тысячи рублей) в конце пути увеличивалась до 40−90 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.