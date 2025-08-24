Ричмонд
Четыре члена ОПГ, похищавшей деньги у участников СВО, скрылись от правосудия

Четыре участника организованной преступной группы, занимавшейся систематическим ограблением участников СВО в аэропорту «Шереметьево», скрылись от правосудия.

Четыре участника организованной преступной группы, занимавшейся систематическим ограблением участников СВО в аэропорту «Шереметьево», скрылись от правосудия. При этом один из ранее разыскиваемых фигурантов уже задержан и арестован, сообщает РИА Новости.

«По делу необходимо… установить местонахождение четырех участников преступного сообщества, объявить им заочно предъявленные обвинения и избрать меры пресечения», — указано в материалах.

Всего по делу арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Преступное сообщество, в которое входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту, целенаправленно выбирало участников специальной военной операции в качестве жертв. Основной схемой были махинации с такси: изначально адекватная цена поездки (например, 2 тысячи рублей) в конце пути увеличивалась до 40−90 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

Также применялась схема с опоиванием жертв: военнослужащим предлагали спиртное, а после потери бдительности похищали деньги с банковских карт через терминал. В одном из эпизодов боец лишился 615 тысяч рублей, в другом — 28 тысяч. Расследование объединяет 14 уголовных дел и 20 эпизодов хищений.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме мошенничества с военкоматами.

