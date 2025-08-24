Ричмонд
Для пенсионеров хотят установить единые льготы на проезд по всей РФ: подробнее

В Госдуме предложили ввести единые льготы на проезд для пенсионеров по всей РФ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предусматривающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном транспорте, а также в пригородных поездах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст данного документа.

Предполагается, что в рамках предложенного проекта стоимость проезда в пригородных поездах для пенсионеров внутри одного региона не должна превышать 70% от полной стоимости билета. Процедуру предоставления льготы планируют согласовывать между региональными властями и перевозчиками, что позволит компенсировать убытки транспортных компаний.

В пояснительной записке уточняется, что в законодательстве РФ на сегодняшний день отсутствует единый норматив, регулирующий право пенсионеров на льготный проезд.

Бесплатный проезд предоставляется только некоторым категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, инвалидам, а также пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

Напомним, единой федеральной транспортной льготы для пенсионеров на сегодняшний день нет, но почти в каждом субъекте существуют региональные льготы. Местами власти предоставляют пожилым людям возможность бесплатного проезда в автобусах и маршрутках.

