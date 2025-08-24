Для пенсионеров хотят установить единые льготы на проезд по всей РФ: подробнее

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предусматривающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном транспорте, а также в пригородных поездах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст данного документа.