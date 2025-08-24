Власова, Рудковская, Лазарев, Лолита, Алсу и группа Au Yola: кто был на светском событии в Казани

В Казани снова музыкальный день, на этот раз с премьерными показами. Самыми яркими событиями стали неожиданный отъезд Филиппа Киркорова (по слухам, артист не смог выдержать бешеный ритм музыкальных сессий) и приезд Николая Расторгуева. Лидер группы «Любэ» приехал поддержать своего сына Павла, который исполнил на сцене арию из оперы «Князь Владимир». Певец предстал перед публикой в свитере с надписью СССР. Безусловной любимицей дня стала Ева Власова. Творчество певицы набирает такую популярность, что начинает затмевать выступления некоторых коллег.