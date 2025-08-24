МВД: Мошенники обманывают мужчин под предлогом «регистрации» на сайте Минобороны

Мошенники начали похищать деньги и данные от Госуслуг у мужчин, представляясь от лица сотрудников военкоматов под предлогом регистрации на сайте Министерства обороны России. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Как рассказали в МВД, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Звонивший сообщил о необходимости предоставить недостающие документы и пройти регистрацию на сайте Минобороны. На телефон потенциальной жертвы поступил код, который она передала мошеннику, после чего тот получил доступ к учетной записи на портале Госуслуги.
Позднее последовали звонки уже от лиц, представившихся сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Они утверждали, что личный кабинет на Госуслугах взломан и для сохранности средств необходимо перевести их на «безопасный счет». Выполняя указания злоумышленников, мужчина через мобильное приложение перевел деньги на указанный счет и лишился средств.
В МВД напомнили о необходимости сохранять бдительность при звонках и сообщениях от неизвестных лиц и подчеркнули, что не следует выполнять инструкции людей, представляющихся должностными лицами, передает ТАСС.
Россиянам рассказали о самых популярных способах мошенничества перед 1 сентября. Антон Немкин сообщил, что аферисты, в частности, занимаются продажей несуществующих товаров.