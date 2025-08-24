МВД: Мошенники обманывают мужчин под предлогом «регистрации» на сайте Минобороны

Как рассказали в МВД, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Звонивший сообщил о необходимости предоставить недостающие документы и пройти регистрацию на сайте Минобороны. На телефон потенциальной жертвы поступил код, который она передала мошеннику, после чего тот получил доступ к учетной записи на портале Госуслуги.