Россиянам перечислили признаки, которые помогут распознать террориста

В пресс-службе МВД России перечислили признаки, по которым можно распознать террориста.
В ведомстве подчеркнули, что признаком возможной угрозы может быть одежда не по сезону. Так, если летом появляется человек в плаще или плотной куртке, следует проявить осторожность, так как под подобной одеждой террористы часто скрывают взрывные устройства. В подобных случаях рекомендуется держаться на расстоянии и обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.
Кроме того, в МВД обратили внимание на людей с большими сумками или чемоданами в местах, где подобные вещи выглядят неуместными, например, в кинотеатре или на праздничных мероприятиях.
Отдельно отмечается, что насторожить должно нервное и испуганное поведение, постоянные оглядывания и попытки что-то проверить в одежде или багаже. По информации министерства, преступник, готовящийся к теракту, может выглядеть чрезмерно сосредоточенным, иметь плотно сжатые губы либо еле заметно шевелить ими, словно читая молитву.
В МВД подчеркнули, что террористы могут находиться среди мирных граждан, их действия не всегда бросаются в глаза, но при внимательном наблюдении могут показаться подозрительными. В случае выявления таких признаков рекомендовалось незамедлительно сообщать в силовые структуры, передает ТАСС.
ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте.