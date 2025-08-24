Россиянам перечислили признаки, которые помогут распознать террориста

В ведомстве подчеркнули, что признаком возможной угрозы может быть одежда не по сезону. Так, если летом появляется человек в плаще или плотной куртке, следует проявить осторожность, так как под подобной одеждой террористы часто скрывают взрывные устройства. В подобных случаях рекомендуется держаться на расстоянии и обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.