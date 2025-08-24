Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Басков пожаловался на самочувствие после поездки в Китай

Народный артист России Николай Басков рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время недавних гастролей в Китае.

Народный артист России Николай Басков рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время недавних гастролей в Китае.

Певец принимал участие в съёмках концерта, приуроченного к 80-летию Великой Победы, где выступал вместе с китайскими коллегами.

По словам артиста, наибольшие сложности вызвала аномальная жара, стоявшая в КНР. Кроме того, Басков признался, что не смог адаптироваться к местной кухне, что вызвало у него серьёзную аллергическую реакцию.

По его словам, ему пришлось выступать при сильной влажности и температуре воздуха 38 градусов. Помимо этого, после приема в пищу местной лапши у него всё лицо покрылось сыпью. Поэтому певец посоветовал всем внимательнее относиться к выбору пищи в Поднебесной.

Ранее 48-летний Басков опубликовал в соцсетях фотографии из Шанхая. Подписчики обратили внимание на изменения во внешности артиста, выдвигались предположения о пластической операции или чрезмерном использовании фоторедакторов.

Ранее сообщалось, что Басков внесен в розыскной список СБУ с марта 2022 года. Дополнительно певец с 2017 года числится в реестре украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским. На Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, также заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей. В ноябре 2024 года лидер киевского режима Зеленский лишил Баскова украинских государственных наград.

Читайте материал: Сокрушительное падение Филиппа Киркорова обросло тремя версиями.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.