Басков пожаловался на самочувствие после поездки в Китай

По его словам, ему пришлось выступать при сильной влажности и температуре воздуха 38 градусов. Помимо этого, после приема в пищу местной лапши у него всё лицо покрылось сыпью. Поэтому певец посоветовал всем внимательнее относиться к выбору пищи в Поднебесной.