Народный артист России Николай Басков рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время недавних гастролей в Китае.
Певец принимал участие в съёмках концерта, приуроченного к 80-летию Великой Победы, где выступал вместе с китайскими коллегами.
По словам артиста, наибольшие сложности вызвала аномальная жара, стоявшая в КНР. Кроме того, Басков признался, что не смог адаптироваться к местной кухне, что вызвало у него серьёзную аллергическую реакцию.
По его словам, ему пришлось выступать при сильной влажности и температуре воздуха 38 градусов. Помимо этого, после приема в пищу местной лапши у него всё лицо покрылось сыпью. Поэтому певец посоветовал всем внимательнее относиться к выбору пищи в Поднебесной.
Ранее 48-летний Басков опубликовал в соцсетях фотографии из Шанхая. Подписчики обратили внимание на изменения во внешности артиста, выдвигались предположения о пластической операции или чрезмерном использовании фоторедакторов.
Ранее сообщалось, что Басков внесен в розыскной список СБУ с марта 2022 года. Дополнительно певец с 2017 года числится в реестре украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским. На Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность страны, также заочно избрана мера пресечения — содержание под стражей. В ноябре 2024 года лидер киевского режима Зеленский лишил Баскова украинских государственных наград.
