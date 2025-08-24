МВД: мошенники обманывают под предлогом «регистрации» на сайте Минобороны

После этого жертве начинают звонить другие неизвестные, которые представляются сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Они утверждают, что аккаунт на «Госуслугах» был взломан, и для безопасности средств их нужно перевести на «безопасный» счет. Следуя инструкциям псевдосотрудников, человек переводит деньги на указанный счет, лишаясь своих средств.