МВД: мошенники обманывают под предлогом «регистрации» на сайте Минобороны

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, обманывают мужчин, похищая их деньги и доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в МВД РФ.
Схема мошенничества начинается с звонка от неизвестного, который представляется работником военкомата. Он сообщает, что необходимо привезти дополнительные документы в военкомат и зарегистрироваться на сайте Министерства обороны. Жертве приходит код, который она передает мошеннику, предоставляя ему доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».
После этого жертве начинают звонить другие неизвестные, которые представляются сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Они утверждают, что аккаунт на «Госуслугах» был взломан, и для безопасности средств их нужно перевести на «безопасный» счет. Следуя инструкциям псевдосотрудников, человек переводит деньги на указанный счет, лишаясь своих средств.
МВД призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах и не выполнять никаких инструкций, полученных от неизвестных, выдающих себя за должностных лиц.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники предлагают к продаже несуществующие машины по заниженной цене и с доставкой «до порога».