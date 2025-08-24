Отмены рейсов в России 24 августа: что происходит в аэропортах страны — актуальная информация

Ночью 24 августа сразу несколько крупных аэропортов России ограничили прием и вылет рейсов. Из-за риска безопасности перелетов, задержаны и отменены рейсы как по внутренним, так и по внешним направлениям. Об обстановке в аэропортах России утром 24 августа — в материале URA.RU.