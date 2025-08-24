Отмены рейсов в России 24 августа: что происходит в аэропортах страны — актуальная информация

Ночью 24 августа ограничения коснулись 13 аэропортов.
Ночью 24 августа сразу несколько крупных аэропортов России ограничили прием и вылет рейсов. Из-за риска безопасности перелетов, задержаны и отменены рейсы как по внутренним, так и по внешним направлениям. Об обстановке в аэропортах России утром 24 августа — в материале URA.RU.
В каких аэропортах ограничили работу ночью 24 августа.
За ночь с 23 на 24 августа сразу в нескольких аэропортах России ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как заявил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения коснулись аэропортов Пензы, Казани, Кирова, Ульяновска, Ижевска, Самары, Тамбова, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова и Пскова.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Не обслуживали рейсы также в аэропорту Пулково.
По состоянию на утро 24 августа в большинстве аэропортов сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Санкт-Петербургском Пулково, а также в аэропорту Пскова, ограничения все еще действуют.
Аэропорт Сочи.
В аэропорту Сочи за ночь отменили один рейс в Пензу. Также задерживаются вылеты в Петербург, Казань, Омск, Москву, Челябинск, Анталью, Самару и Иваново. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Петербурга, Сургута, Москвы, Кирова, Махачкалы, Стамбула, Тель-Авива, Саранска и Омска.
Аэропорт Екатеринбурга.
В Кольцово этой ночью отменили три рейса в Москву. С опозданием из Екатеринбурга вылетают самолеты в Самару, Казань, Петербург, Сочи, Хургаду, Сургут, Тбилиси, Минеральные Воды, Архангельск, Оренбург, Шарм-эль-Шейх и Владивосток.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
По состоянию на утро 24 августа аэропорт Пулково не выпускает и не принимает самолеты. В сообщении Росавиации говорится, что прекращение приема и выпуска воздушных судов связано с обеспечением безопасности полетов.
В официальном телеграм-канале аэропорта рассказали, что пассажирам, которые вынуждены ожидать рейса, раздали более тысячи бутылок воды. Также по необходимости аэропорт предоставляет питание и размещение в гостиницах при необходимости.
«Сотрудники медпункта аэропорта Пулково отслеживают состояние пассажиров в терминале», — добавили в пресс-службе аэропорта. «В случае плохого самочувствия обращайтесь к медицинским работникам незамедлительно».
Аэропорты Москвы.
Судя по онлайн-табло Шереметьево, в воздушной гавани за ночь отменили 21 рейс: это коснулось вылетов в Пензу, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ульяновск, Самару, Нижнекамск, Калининград, Петербург, Минеральные Воды, Пермь, Сочи, Екатеринбург и Ставрополь. Также порядка 28 рейсов задерживают вылет.
В аэропорте Внуково отменили 10 рейсов: в Петербург, Стамбул, Анталью, Измир, Бодрум, Даламан и Наманган. Задержаны ночные рейсы в Петербург, Ульяновск, Казань, Анталью, Баку, Газипашу, Стамбул и Калининград.
Атака беспилотников ночью 24 августа.
В Смоленской области за ночь уничтожили десять дронов. Глава региона Василий Анохин подчеркнул, что никто не пострадал.
Сообщается, что в Брянской области ВСУ атаковали Советский район города. Над регионом уничтожили 21 беспилотник. Пострадавших в атаке нет, зафиксированы лишь повреждения в многоквартирном доме, поврежден фасад и выбиты окна.
В Самарской области дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. По официальной информации, в результате атаки никто не пострадал.
По сообщению Минобороны России, в период с 17:00 до 23:30 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников. Атакам подверглись Брянская, Калужская, Смоленская, Курская, Ленинградская, Тверская, Новгородская, Орловская, Тамбовская области, а также Московский регион, Республика Чувашия и акватория Черного моря.